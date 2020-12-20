الامارات | "التربية" تحدد فترة وشروط الالتحاق بـ"مسار النخبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تحدد فترة وشروط الالتحاق بـ"مسار النخبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم الفترة من 10 إلى 21 من يناير المقبل، لتسجيل الطلبة المواطنين الراغبين في "مسار النخبة" بالمدارس، وسيكون التسجيل إلكترونياً، مضيفة أنه مع استمرار نجاح مسيرة "مسار النخبة" وتزايد طلبات الالتحاق به، تم الإعلان عن فتح باب التسجيل بالمسار للعام الدراسي المقبل (2021/2020).

وأفادت الوزارة بأن "مسار النخبة يبدأ من الصف الخامس، ويمتد إلى الصف الثاني عشر، حيث يدرس الطلبة من خلاله في الحلقة الثانية منهاج الـ"Pre AP"، وذلك لإعدادهم وتمكينهم في مواد الرياضيات والعلوم، إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية.

فيما يدرس طلبة الحلقة الثالثة منهاج العلوم المتقدمة "AP" بالتعاون مع مؤسسة "الكولج بورد" الأمريكية (The College Board).

وذكرت الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي عدة شروط لقبول الطلبة في "مسار النخبة"، هي أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات أو من أبناء المواطنات، وأن يؤدي اختبار الإمسات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وألا يقل معدل درجات كل من مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 80% في الصفوف من الرابع إلى السابع.

كما اشترطت ألا يقل معدل درجات كل من مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 90% في الصف الثامن، إضافة إلى ضرورة اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news