برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص

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أبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتوازن وضمان استمراريته مع القطاعات كافة، حيث يستهدف القرار تمكين كافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة من التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم أنشطتهم، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وتتضمن العطلات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص للعام 2021:

- 1 يناير 2021 - عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

- 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442 - عطلة بمناسبة عيد الفطر.

- 9 ذي الحجة 1442 - عطلة بمناسبة وقفة عرفة.

- 10-11-12 ذي الحجة 1442 - عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

- 1 محرم 1443 - عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يتم ترحيلها إلى 12 أغسطس 2021‏‏.

- 12 ربيع الأول 1443 - عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ‏‏على أن يتم ترحيلها إلى 21 أكتوبر 2021.

- 1 ديسمبر 2021 - عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.

- 2 - 3 ديسمبر 2021 - عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

كما تتضمن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2022:

- 1 يناير 2022 - عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

- 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1443 - عطلة بمناسبة عيد الفطر.

- 9 ذي الحجة 1443 - عطلة بمناسبة وقفة عرفة.

- 10-11 - 12 ذي الحجة 1443 - عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

- 30 يوليو 2022 - عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444.

- 8 أكتوبر 2022 - عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- 1 ديسمبر 2022 - عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد.

- 2 - 3 ديسمبر 2022 - عطلة بمناسبة اليوم الوطني.