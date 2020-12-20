«الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع» ومكتب فخر الوطن يطلقان «جاهزية»

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع ومكتب فخر الوطن، أمس، عن إطلاق مبادرة «جاهزية»، وذلك في إطار تعاونهما المشترك لتزويد العاملين في خط الدفاع الأول في الإمارات، ببرنامج تدريبي معتمد دولياً لإدارة الطوارئ والكوارث يتبع المعايير العالمية لطب الطوارئ والأزمات.

وسيعمل البرنامج التدريبي الجديد على تعزيز معارف ومهارات مختلف العاملين في خط الدفاع الأول، ممن يلعبون دوراً مهماً في حماية شعب الإمارات أثناء الطوارئ. كما سيوفر برنامج المبادرة لهم التطور المهني على المدى الطويل، من خلال فرصة الحصول على شهادة معتمدة دولياً في الاستجابة المتخصصة للكوارث والأزمات.

وسيعمل برنامج «جاهزية» على توفير الحماية لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة، من خلال شبكة متطورة من المتخصصين في إدارة الطوارئ والكوارث المعتمدين، من خلال تدريب طبي متقدم وعبر التدريب على الاستجابة لجميع أنواع المواقف المحتملة، والتي تتضمن الأمراض المُعدية والفيروسات المحمولة جواً والكوارث الطبيعية والحرائق والحوادث النووية.

وحول المبادرة؛ قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن: «حرصنا على تقديم هذه المبادرة بالتعاون مع برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا، وبهدف الحفاظ على أعلى مستوى من الجهوزية وتعزيز القدرات على الاستجابة للطوارئ والكوارث لحماية دولة الإمارات من التهديدات المحتملة للسلامة العامة، سواء خلال الفترة الراهنة أو على المدى البعيد.

وأضاف معاليه:«في الوقت نفسه، نحن مدينون للعاملين في خط الدفاع الأول للجهد المتواصل الذي يبذلونه والتضحيات التي يقدمونها، وعلينا تزويدهم بأعلى معايير التدريب المهني لتطوير حياتهم المهنية، وكذلك لتمكينهم من الوفاء بالالتزام الذي يقطعونه كل يوم لخدمة وضمان سلامة مجتمع دولة الإمارات».

من جهتها، قال نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «بمقتضى هذه المبادرة؛ سنعمل معاً على بناء قدرات خط الدفاع الأول، ورفع جاهزيته وتعزيز قدرات العاملين فيه للاستجابة للطوارئ المحتملة في أي وقت من الأوقات في الدولة. وقد تم تطوير هذا البرنامج التدريبي واعتماده من قبل بعض المؤسسات الدولية البارزة في العالم لتوحيد أداء جميع المستجيبين للطوارئ الطبية وغير الطبية، ومن أجل تأسيس شبكات من المتطوعين القادرين على العمل الفعال والمتجانس والموحد للاستجابة لأي نوع من حالات الطوارئ».

60 ساعة تـدريب

سيخضع جميع المتدربين لستين ساعة من التدريب الافتراضي والميداني في دورات متسقة مع أدوارهم المحددة التي يؤدونها للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث. كما تقدم مبادرة «جاهزية» القائمة على التعلم الإلكتروني ندوات شهرية لجميع المشاركين، بالإضافة إلى دورات أسبوعية متخصصة تعتمد على مجالات الخبرة الفردية. وسيتم تقديم التدريب الميداني لجميع الطواقم الطبية المتخصصة، من خلال مراكز تدريب متنقلة أقيمت في أنحاء الإمارات كافة، وكذلك في المستشفيات المحلية، ويتعين على المتدربين اجتياز الاختبارات بعد كل جزء من أجزاء برنامج المبادرة للحصول على الشهادات.

تم تصميم البرنامج بحيث يكون مستداماً ليقوم ببناء قدرات المنتسبين له على المدى الطويل. وسيتم ترشيح أفضل المشاركين أداءً للمشاركة في دورات التدريب المتخصصة، بحيث تتبنى المبادرة نهج «تدريب المدرب» لتأسيس هيئة محلية من خبراء الاستجابة للطوارئ يمكنها تقديم برامج التدريب المستقبلية، بعد اجتيازها الناجح لمراحل البرنامج.

وأضافت نورة السويدي بهذا الصدد:«نقدم عن طريق مبادرة «جاهزية»، لأبطال الخطوط الأمامية، الملقى على عاتقهم مسؤولية حماية بلدنا وشعبنا، تدريباً مبتكراً ومتطوراً لإنقاذ الحياة، ليتمكنوا من مواجهة أي تهديد محتمل في حال طُلب منهم إنقاذ الأرواح بسبب أي طارئ قد يحدث».

ويتم تقديم برنامج مبادرة «جاهزية» لجميع الطواقم الطبية المتخصصة وأعضاء فريق الإسعاف والإنقاذ والموظفين العاملين في مجموعة واسعة من أقسام الاستجابة للطوارئ والأزمات وجميع المتخصصين والمتطوعين المسجلين في مكتب فخر الوطن. ويقوم مكتب فخر الوطن وبرنامج الشيخة فاطمة للتطوع بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية المعنية ومنشآت الرعاية الصحية العامة والخاصة المسؤولة عن تسجيل الموظفين لدى المكتب لتحديد المرشحين للدورات التدريبية الأولى التي ستبدأ في يناير 2021.