مناقشة مشروع قانون اتحادي لـ«الصحة النفسية»

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعيها الثاني والثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر اللذين عقدا «عن بُعد»، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس» رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية.

وشارك في الاجتماعين أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي «مقررة اللجنة»، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.

وقالت ناعمة الشرهان «رئيسة اللجنة»: إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية، وأدخلت عدداً من التعديلات على بعض بنوده ومواده واستحدثت عدداً منها، كما استعرضت الجدول المقارن الخاص به.

وتابعت أنه وفقاً لخطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستعقد اللجنة اجتماعات قادمة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون، ومنها دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ووزارة الداخلية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وجهات من القطاع الخاص، ومن ثم سيتم عقد اجتماعات أخرى مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمناقشة المواد بشكل تفصيلي.

وأشارت ناعمة الشرهان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع. ‬منوهة ‬بأنه ‬تم ‬اقتراح ‬مشروع ‬القانون ‬من ‬الحكومة ‬ليحل ‬محل ‬القانون ‬الاتحادي ‬رقم (‬28) ‬لسنة ‬1981 ‬في ‬شأن ‬حجز ‬ومعالجة ‬المصابين ‬بأمراض ‬عقلية، ‬وليكون ‬مواكباً ‬للتوجهات ‬والمفاهيم ‬الحديثة ‬والتطورات ‬التي ‬تشهدها ‬البلاد ‬في ‬مختلف ‬المجالات.