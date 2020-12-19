الطاير: تشغيل مسار 2020 لمترو دبي في الأول من يناير المقبل بــ 4 محطات

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أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات تشغيل مسار 2020 لمترو دبي الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020 في الأول من يناير 2021 عبر أربع محطات هي جبل علي /محطة انتقالية مع الخط الأحمر/ والحدائق وديسكفري جاردنز والفرجان وسيكون افتتاح المحطات الثلاث الأخرى لاحقاً.

وقال إن هيئة الطرق والمواصلات تستقبل العام الجديد بتشغيل مسار 2020 لمترو دبي الذي يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة وتضم مناطق الحدائق وديسكفري جاردنز والفرجان وعقارات جميرا للجولف ومجمع دبي للاستثمار إلى جانب موقع معرض إكسبو ..مشيراً إلى أن اختيار المحطات التي سيكون تشغيلها في يناير المقبل جاء بناء على عدد من المعايير أهمها الكثافة السكانية في المنطقة التي تخدمها كل محطة لتوفير الراحة لسكان المناطق القريبة منها وعدد الركاب المتوقع لكل محطة وتوفر الأنشطة التجارية في المنطقة التي تخدمها كل محطة وارتباطها بوسائل المواصلات الأخرى مثل الحافلات.

وأكد الطاير أن افتتاح مسار 2020 أمام الجمهور يأتي بعد إتمام جميع الاختبارات والتجارب التشغيلية التي نفذت على أربع مراحل هي "الاختبار الساكن" لعربات القطار والأنظمة و"الاختبار المتحرك" على المسار وتكون دون ركاب ثم الاختبارات التشغيلية التجريبية وجرى فيها إثبات كفاءة أداء النظام بأكمله /System Reliability/ والتأكد من مدى استقرار الأنظمة التشغيلية /System Stability/ ورابعاً التجارب التشغيلية وكانت من قبل مشغل خدمة القطارات للتحقق من جاهزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة.

وأضاف: "ستنطلق أولى رحلات المترو من محطة جبل علي إلى محطة الفرجان والعكس في الأيام من السبت إلى الأربعاء في الساعة الخامسة صباحاً وآخر رحلة في الساعة 12:00 ليلاً فيما تنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس في الساعة الخامسة صباحاً والرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أما يوم الجمعة فتبدأ الرحلة الأولى في الساعة العاشرة صباحاً وستكون الرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتستغرق الرحلة بين محطة جبل علي ومحطة الفرجان قرابة ست دقائق"، مشيرا إلى أن زمن التقاطر بين القطارات سيكون كل 10 دقائق بمعدل 6 قطارات في الساعة الواحدة وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 4176 راكبا في الساعة في كل اتجاه.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة خصصت 19 حافلة مواصلات تعمل على المحطات الأربع لتسهيل وصول الركاب من وإلى محطات المترو حيث خصصت عدد خطين لحافلات النقل العام في محطة الحدائق وخطين في محطة ديسكفري جاردنز وخطين في محطة الفرجان كما ستتوفر خدمة مركبات الأجرة في المحطات المشغلة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحطات الأربع التي سيجري تشغيلها جميعها محطات علوية ومحطة جبل علي محطة انتقالية مع الخط الأحمر وتبلغ مساحتها 8800 متر مربع وطولها 150 متراً وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 17 ألف راكب في الساعة خلال أوقات الذروة ونحو 320 ألف راكب طاقة استيعابية للمحطة يوميا وتضم المحطة أربعة أرصفة للصعود إلى القطارات وأربعة مواقف للحافلات و17 موقفاً لصعود ونزول الركاب ومركبات الأجرة وسبعة مواقف لأصحاب الهمم كما تضم ثمانية محلات للاستثمار التجاري مساحتها 388 متراً مربعاً أما محطة الحدائق فهي ثاني محطة على مسار 2020 وتبلغ مساحتها 8100 متر مربع وطولها 168 متراً وطاقتها الاستيعابية 6770 راكبا في الساعة خلال أوقات الذروة ونحو 125 ألف راكب طاقة استيعابية للمحطة يوميا وتضم المحطة رصيفين للصعود إلى القطارات وأربعة مواقف للحافلات و20 موقفاً لصعود ونزول الركاب ومركبات الأجرة وموقفين لأصحاب الهمم كما تضم خمسة محلات للاستثمار التجاري مساحتها 161 متراً مربعاً.

وتبلغ مساحة محطة ديسكفري جاردنز 8600 متر مربع وطولها 168 متراً وطاقتها الاستيعابية 6770 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة ونحو 125 ألف راكب طاقة استيعابية للمحطة يوميا وتضم المحطة رصيفين للصعود إلى القطارات وأربعة مواقف للحافلات و20 موقفاً لصعود ونزول الركاب ومركبات الأجرة وموقفين لأصحاب الهمم كما تضم أربعة محلات للاستثمار التجاري مساحتها 149 متراً مربعاً والمحطة الرابعة على مسار 2020 هي محطة الفرجان وتبلغ مساحتها 8400 متر مربع وطولها 168 متراً وطاقتها الاستيعابية 6770 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة ونحو 125 ألف راكب طاقة استيعابية للمحطة يوميا وتضم المحطة رصيفين للصعود إلى القطارات وأربعة مواقف للحافلات و20 موقفاً لصعود ونزول الركاب ومركبات الأجرة وموقفين لأصحاب الهمم كما تضم أربعة محلات للاستثمار التجاري مساحتها 149 متراً مربعاً.

وتقدر الطاقة الاستيعابية القصوى /لمسار 2020/ بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين /23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة/ ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى 125 ألف راكب في اليوم عام 2021 يرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030 كما أظهرت الدراسات استخدام قرابة 35 ألف زائر يوميا محطة إكسبو للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يوميا خلال أيام نهاية الأسبوع ويمثل هذا العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.









