الامارات | مسار 2020 لمترو دبي ينطلق في 1/‏1/‏2021 بأربع محطات

شكرا لقرائتكم خبر عن مسار 2020 لمترو دبي ينطلق في 1/‏1/‏2021 بأربع محطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير، تشغيل مسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر، إلى محطة إكسبو 2020، في الأول من يناير المقبل (1/‏‏‏‏1/‏‏‏‏2021)، عبر أربع محطات، هي: جبل علي (محطة انتقالية مع الخط الأحمر)، والحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان.

وقال إن «الهيئة ستستقبل العام الجديد بتشغيل مسار 2020 لمترو دبي، الذي يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة، وتضم مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو»، مشيراً إلى أن «اختيار المحطات جاء بناء على عدد من المعايير، أهمها الكثافة السكانية في المنطقة التي تخدمها كل محطة لتوفير الراحة لسكان المناطق القريبة منها، وعدد الركاب المتوقع لكل محطة، وتوافر الأنشطة التجارية في المنطقة التي تخدمها كل محطة، وارتباطها بوسائل المواصلات الأخرى مثل الحافلات».

وأكد الطاير أن افتتاح مسار 2020 أمام الجمهور يأتي بعد إتمام جميع الاختبارات والتجارب التشغيلية التي نفذت على أربع مراحل، هي: «الاختبار الساكن» لعربات القطار والأنظمة، و«الاختبار المتحرك» على المسار وتكون من دون ركاب، ثم «الاختبارات التشغيلية التجريبية»، وجرى فيها إثبات كفاءة أداء النظام بأكمله، والتأكد من مدى استقرار الأنظمة التشغيلية، و«التجارب التشغيلية» وكانت من قِبَل مشغل خدمة القطارات، للتحقق من جاهزية المشغل قبل بدء التشغيل الفعلي للخدمة.

وأضاف: «ستنطلق أولى رحلات المترو من محطة جبل علي إلى محطة الفرجان والعكس، من السبت إلى الأربعاء، في الخامسة صباحاً، وآخر رحلة في الساعة 12 ليلاً، فيما تنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس في الخامسة صباحاً والرحلة الأخيرة في الواحدة بعد منتصف الليل، أما يوم الجمعة فتبدأ الرحلة الأولى في العاشرة صباحاً وستكون الرحلة الأخيرة في الواحدة بعد منتصف الليل، وتستغرق الرحلة بين محطة جبل علي ومحطة الفرجان قرابة ست دقائق»، مشيراً إلى أن زمن التقاطر سيكون كل 10 دقائق، بمعدل ستة قطارات في الساعة الواحدة، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 4176 راكباً في الساعة بكل اتجاه.

وأوضح أن الهيئة خصصت 19 حافلة مواصلات تعمل على المحطات الأربع، لتسهيل وصول الركاب من محطات المترو وإليها، حيث خصصت خطين لحافلات النقل العام في محطة الحدائق، وخطين في محطة ديسكفري جاردنز، وخطين في محطة الفرجان، كما ستتوفر خدمة مركبات الأجرة في المحطات المشغلة.

المحطات الأربع

تجدر الإشارة إلى أن المحطات الأربع التي سيجري تشغيلها جميعها محطات علوية، ومحطة جبل علي محطة انتقالية مع الخط الأحمر، وتبلغ مساحتها 8800 متر مربع، وطولها 150 متراً، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 17 ألف راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 320 ألف راكب طاقة استيعابية للمحطة يومياً، وتضم المحطة أربعة أرصفة للصعود إلى القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و17 موقفاً لصعود الركاب ونزولهم، ومركبات الأجرة، وسبعة مواقف لأصحاب الهمم، كما تضم ثمانية محال للاستثمار التجاري، تبلغ مساحتها 388 متراً مربعاً.

أما محطة الحدائق فهي ثاني محطة على مسار 2020، وتبلغ مساحتها 8100 متر مربع، وطولها 168 متراً، وطاقتها الاستيعابية 6770 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب طاقة استيعابية للمحطة يومياً، وتضم المحطة رصيفين للصعود إلى القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لصعود الركاب ونزولهم، ومركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم خمسة محال للاستثمار التجاري مساحتها 161 متراً مربعاً.

وتبلغ مساحة محطة ديسكفري جاردنز 8600 متر مربع، وطولها 168 متراً، وطاقتها الاستيعابية 6770 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب طاقة استيعابية للمحطة يوميا، وتضم المحطة رصيفين للصعود إلى القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لصعود الركاب ونزولهم، ومركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم. كما تضم أربعة محال للاستثمار التجاري مساحتها 149 متراً مربعاً، والمحطة الرابعة على مسار 2020 هي محطة الفرجان، وتبلغ مساحتها 8400 متر مربع، وطولها 168 متراً، وطاقتها الاستيعابية 6770 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب طاقة استيعابية للمحطة يومياً، وتضم المحطة رصيفين للصعود إلى القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لصعود الركاب ونزولهم، ومركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم أربعة محال للاستثمار التجاري مساحتها 149 متراً مربعاً.

الطاقة الاستيعابية

تقدر الطاقة الاستيعابية القصوى لمسار 2020 بنحو 46 ألف راكب في الساعة بالاتجاهين (23 ألف راكب بالاتجاه الواحد في الساعة)، ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى 125 ألف راكب في اليوم عام 2021، ويرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما أظهرت الدراسات استخدام قرابة 35 ألف زائر يومياً محطة إكسبو للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يومياً خلال أيام نهاية الأسبوع، ويمثل هذا العدد قرابة 29% من إجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

4 معايير لاختيار المحطات:

- الكثافة السكانية.

- عدد الركاب المتوقع.

- توافر الأنشطة التجارية في المنطقة.

- ارتباطها بوسائل المواصلات الأخرى.

• 10 دقائق زمن التقاطر بين القطارات، بمعدل ست قطارات في الساعة الواحدة.

• 19 حافلة تعمل على الخطوط الأربعة لتسهيل وصول الركاب إلى المحطات.

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