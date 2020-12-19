شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لتغريدة نشرها في حسابه عبر "تويتر" جاء فيها: "أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي.. الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون متابع.. نريد أن نكون حيث يكون الناس.. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي.. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد يطلق حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.