الامارات | اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة يعزز مسيرة تميزها وريادتها العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة يعزز مسيرة تميزها وريادتها العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات نموذج الحوكمة الرشيدة الذي تعتمده هيئة كهرباء ومياه دبي مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم من حيث مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات العالمية، ودعم الاستدامة والمرونة في ممارسة رشاقة الأعمال.

ويشير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، إلى التزام الهيئة بتبني وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يؤكد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي. وتعتمد الهيئة خطة شاملة للحوكمة والمطابقة، تأخذ في عين الاعتبار تأقلم الهيئة مع المتغيرات التي قد تؤثر في قطاعي الطاقة والمياه محلياً وإقليمياً وعالمياً، والاستفادة من الفرص الناجمة عنها، لتعزيز مكانة الهيئة الرائدة عالمياً في تبني أفضل الممارسات وخلق فرص جديدة.

وتطبق الهيئة أفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها. وصارت الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة، بفضل تطبيقها لأعلى معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة في جميع مجالات عملها، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية وتحقيق الهيئة لأفضل النتائج العالمية.

جوائز وشهادات عالمية:

حصدت الهيئة جائزتين بارزتين في دورة العام 2020 من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها مؤسسة "كامبريدج أي إف أيه" في المملكة المتحدة. حيث فازت الهيئة بجائزة القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة للعام 2020، وحصد معالي سعيد محمد الطاير، جائزة شخصية العام 2020 في مجال الحوكمة الرشيدة والاستدامة. وكان للهيئة أيضاً حصتها من هذه الجوائز في العام 2019، حيث نالت جائزتين مرموقتين الأولى هي جائزة التميز في مجال الحوكمة المؤسسية للعام 2019، والثانية جائزة أفضل تقرير عن الحوكمة المؤسسية للعام 2019، وكانت الهيئة المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي تمكنت من الفوز بهاتين الجائزتين نظراً لتميزها في مجال الحوكمة. وحصلت الهيئة على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BSi 13500) كأول مؤسسة في منطقة الخليج العربي تحصل عليها في 2019، وذلك للعام الثالث على التوالي.

كما نالت الهيئة جائزة أفضل حوكمة مؤسسية لعام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي جائزة تمنحها مجلة "وورلد فاينانس" البريطانية، لتكون المؤسسة الوحيدة التي تمثل دولة الإمارات في نتائج هذا التقييم العالمي للحوكمة في كبرى الشركات حول العالم. علاوة على ذلك، فازت الهيئة بجائزة الطاووس الذهبي العالمية 2016 عن فئة التميز في الحوكمة المؤسسية.

وتعتمد الهيئة أفضل الممارسات التي وضعها البنك الدولي لمزوّدي الكهرباء والمياه في جميع أنحاء العالم، وتشمل اتباع إطار شامل للحوكمة الرشيدة وتطبيق سياسة وميثاق للحوكمة. وقد أثمر هذا النهج عن احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020.

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