قام بجولة في حتا.. محمد بن راشد: وطني الأجمل

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بجولة في منطقة حتا، في إطار دعم سموه استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى دولة الإمارات لتنظيم السياحة الداخلية.

وأكد سموه أن السياحة الداخلية في أرجاء الوطن هي دعم لأبناء الوطن، وأن استكشاف الوطن هو استكشاف للهوية والجذور والجدود، والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه. ووصف صاحب السمو نائب رئيس الدولة، جولته في منطقة حتا بأنها سياحة في وطنه الأجمل، الوطن الألطف، وطن يمنحك شعوراً ومشاعر دافئة. داعياً الله تعالى بأن يحفظ الإمارات.

محمد بن راشد خلال جولته في حتا ( الصور من المصدر)

ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «من جولتي اليوم (أمس) في حتا... السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن.. واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية.. والجذور.. والجدود.. والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه..».

وأضاف سموه: «سياحتي في وطني.. وطني الأجمل.. وطني الألطف.. وطني الأدفأ شعوراً ومشاعر.. حفظ الله بلادي الإمارات..».