محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وصل إلى البلاد، أمس، صاحب الجلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، في زيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

محمد بن زايد مرحباً بملك ماليزيا

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعدد من المسؤولين.