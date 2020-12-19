محمد بن زايد يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

سيف اليزيد - أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في قصر الشاطئ في أبوظبي - الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية. محمد بن زايد في حديث مع مارك ميلي وبحث سموه والمسؤول العسكري الأميركي - خلال اللقاء - جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، ويعزز تعاونهما الاستراتيجي. حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومحمد مبارك المزروعي وصالح العامري حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد القوات البرية، والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية. الوفد المرافق خلال الاستقبال

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