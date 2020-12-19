وزير خارجية باكستان : شراكة استراتيجية قوية بين الإمارات وبلادنا

الإمارات

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أبوظبي (وام)

أكد معالي شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، الشراكة الاستراتيجية القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب معاليه، خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، على هامش زيارته لدولة الإمارات، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على دعم بلاده، خاصة في الأوقات العصيبة.

ولفت إلى المباحثات التي أجراها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والتي تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر معالي شاه محمود قريشي عن سعادته بوجود جالية باكستانية في الإمارات تعتبر ثاني أكبر جالية خارج الأراضي الباكستانية، يعيشون بسلام، ويساهمون بشكل كبير في تطور وتنمية دولة الإمارات.

وأكد حرص باكستان على أن تكون شريكاً فاعلاً في «إكسبو 2020 دبي»، وقال: «باكستان حريصة على المشاركة بفعالية في الحدث العالمي، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه في جناحنا».

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد وصل إلى الإمارات أمس الأول في زيارة تستغرق يومين، وعقد عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الدولة.