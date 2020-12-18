الامارات | محمد بن راشد: السياحة في الوطن استكشاف للهوية .. والجذور .. والجدود

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: السياحة في الوطن استكشاف للهوية .. والجذور .. والجدود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 ديسمبر 2020

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن السياحة في الوطن هي دعم لأبنائه ، مشيراً سموه إلى أن استكشاف الوطن هو استكشاف للهوية والجذور.

وقال سموه في تغريدة في حسابه على تويتر " سياحتي في وطني .. وطني الأجمل .. وطني الألطف .. وطني الأدفأ شعوراً ومشاعراً .. حفظ الله بلادي الإمارات ".

ونشر سموه مجموعة من الصور خلال جولته في مدينة حتا، معلقاً عليها" من جولتي اليوم في حتا ... السياحة في الوطن دعم لأبناء الوطن .. واستكشاف الوطن هو استكشاف للهوية .. والجذور .. والجدود .. والحدود التي يمكن أن يصلها الإنسان داخل وطنه" ..

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