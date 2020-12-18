الامارات | حاكم الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة علی جثمان الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة علی جثمان الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ظهر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي، الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك في مقبرة الفجيرة.

كما أدى الصلاة، إلى جانب سموه، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس المنطقة الحرة بالفجيرة، وأنجال الفقيد ــ رحمه الله ــ وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الفجيرة.

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