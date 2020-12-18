محمد بن زايد: تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته الشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا. وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا، آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة».

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