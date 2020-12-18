عبدالله بن زايد: العلاقات بين الإمارات وباكستان متميزة

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سيف اليزيد - أبوظبي (وام)
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات عدة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض سموه ومعالي شاه محمود قريشي، التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19».
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي شاه محمود قريشي، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
حضر اللقاء حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
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