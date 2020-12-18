عبد الله بن زايد: «الإمارات للدراسات» منارة فكرية رائدة

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الأول لمجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعد قرار تشكيله برئاسة سموه.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع -الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد- بأعضاء مجلس الأمناء مؤكداً على أهمية تضافر جهود الجميع وتبني نهج العمل بروح الفريق الواحد من أجل أداء الأهداف المنوطة بالمركز على الوجه الأكمل.

وأشاد سموه بالإنجازات التي حققها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية منذ إنشائه في عام 1994 والمكانة البارزة التي بات يحظى بها بفضل دعم قيادة الدولة الرشيدة وجهود القائمين عليه على مدار السنوات الماضية، مؤكداً سموه على دور المركز الهام في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على خطط وبرامج عمل المركز مؤكداً سموه «أننا نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تطوير وتعزيز دوره كمنارة فكرية رائدة ومعين يفيض بالعلوم والمعرفة تنهل منه المراكز البحثية والمفكرون والباحثون من مختلف أنحاء العالم».

جمال سند السويدي وخالد بن أحمد وصلاح الدين البشير وعمر غباش وسلطان النعيمي وريما المقرب

وأشار سموه إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يجسد أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الإمارات، معرباً سموه عن تمنياته بالتوفيق لفريق عمل المركز من أجل مواصلة مسيرة الإنجاز والتميز لأحد أبرز منارات الفكر والمعرفة والبحث العلمي في المنطقة والعالم.

حضر الاجتماع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، ومعالي الدكتور صلاح الدين البشير وزير الخارجية الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي نبيل إسماعيل فهمي وزير الخارجية السابق في جمهورية مصر العربية، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، والدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وريما المقرب المهيري المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي.

الجدير بالذكر بأن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» تأسس في 14 مارس 1994 في إطار حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ دعائم الدولة العصرية ذات المؤسسات المواكبة للتطورات العلمية والبحثية في العالم، وقد أصبح المركز اليوم من أبرز المؤسسات المتخصصة بالبحوث العلمية والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتنصب رؤية المركز على مواكبة الرؤى التنموية الطموحة لدولة الإمارات ودعم السياسات العامة واستشراف المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.