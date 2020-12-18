الامارات | «ائتلاف الأمل» بأبوظبي يعزز توزيع لقاح «كوفيد-19» في 170 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ائتلاف الأمل» بأبوظبي يعزز توزيع لقاح «كوفيد-19» في 170 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام «ائتلاف الأمل» في أبوظبي، الذي تم إطلاقه أخيراً، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً، بتعزيز قدرات شحن وتوزيع لقاحات «كوفيد-19» من خلال عقد اتفاقية استراتيجية مع شركات شحن دولية رائدة، تشمل كلاً من: «أجيليتي»، و«أرامكس»، و«هيلمان»، و«كوني آند ناجل»، ما سيسهم في تجاوز عدد من التحديات اللوجستية، بما فيها مرحلة التوصيل الأخيرة، كما ستعزز القدرات لإيصال ونقل مليارات الجرعات من لقاح «كوفيد-19» بحلول نهاية عام 2021.

وتقود دائرة الصحة أبوظبي «ائتلاف الأمل» الذي يضم باقة من أبرز الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية ضمن سلسلة التوريد في إمارة أبوظبي وحول العالم، بما فيها: موانئ أبوظبي، والاتحاد للشحن؛ وشركة رافد، الشركة الجديدة لمشتريات الرعاية الصحية التي أطلقتها «القابضة ADQ» وتتخذ من أبوظبي مقراً، بالإضافة إلى شركة سكاي سيل السويسرية، الحائزة جوائز عدة والتي تقوم بتطوير الجيل التالي من الحاويات اللوجستية ذات درجات الحرارة المُدارة المخصصة لقطاع الأدوية.

وجرى اختيار شركات الشحن الرائدة العالمية استناداً إلى قدراتها الكبيرة وخبراتها الواسعة في مجالات التوصيل الآمن وبكفاءة عالية للقاحات، في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة (في نطاقات درجات حرارة تشمل: من درجتين إلى ثماني درجات مئوية، و-20 درجة مئوية، و-80 درجة مئوية)، بين أي مراكز نقل أو مستودعات، والمراكز الطبية والوجهات النهائية الأخرى، في أكثر من 170 دولة.

وقال وكيل دائرة الصحة أبوظبي، الدكتور جمال محمد الكعبي: «يرتكز نجاح (ائتلاف الأمل) على التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاع العام وأهم الشركات الخاصة الرائدة عالمياً على امتداد سلسلة التوريد العالمية، ويسعدنا في إطار جهودنا العالمية الرامية لمكافحة الجائحة إضافة شركاء جدد، مثل (أجيليتي)، و(أرامكس)، و(هيلمان)، و(كوني آند ناجل)، لتوفير الدعم المطلوب والخبرات اللازمة للتغلب على مختلف التحديات، ومن ضمنها مرحلة التوصيل الأخيرة للقاح، ما سيسهم بلاشك في رفد الجهود الكبيرة التي يبذلها (ائتلاف الأمل) ويعزز من قدراته لتحقيق الأهداف المنشودة».

وأضاف: «نجح (ائتلاف الأمل)، الذي تدعمه إمارة أبوظبي، في استقطاب اهتمام ودعم الأطراف المعنية في القطاع اللوجستي العالمي خلال وقت قصير، ويؤكد التعاون الذي نعلن عنه على الإصرار الذي يبديه القطاع لمواجهة جميع التحديات المرتبطة بإيصال هذا العدد الكبير من اللقاحات، بسرعة وأمان، إلى أسواق متعددة في مختلف أنحاء العالم».

«ائتلاف الأمل» نجح في استقطاب دعم الأطراف المعنية بالقطاع اللوجستي العالمي.

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