الامارات | تحدٍّ.. خريطة لتأهيل خريجي الثانوية العامة الموهوبين

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍّ.. خريطة لتأهيل خريجي الثانوية العامة الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحدي الذي يجب تجاوزه، بحسب تجربة جمعية الإمارات لرعاية الإمارات للموهوبين، هو وضع خريطة عملية لتأهيل خريجي الثانوية العامة الموهوبين. وقطعت الجمعية خطوة في هذا الطريق من خلال جهود مشتركة مع وزارة التربية والتعليم لإعداد خريطة طريق للطلبة المتفوقين في العلوم الطبيعية والرياضيات، واختيار الخمسة الأوائل وتقديمهم للمعنيين بالموارد البشرية لرعايتهم ومتابعتهم مستقبلاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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