الامارات | 4 فئات معفاة من رسوم "التعرفة المرورية" في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فئات معفاة من رسوم "التعرفة المرورية" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أربع فئات من المواطنين، سيتم إعفاؤهم من رسوم نظام التعرفة المرورية، التي يتم تفعيلها اعتباراً من يوم 2 يناير المقبل، عبر أربع بوابات ذكية تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح.

وشدد المركز على أن تطبيق تظام التعرفة المرورية في أبوظبي يهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة للإمارة.

ووفقاً للمركز ستشمل قائمة الإعفاءات كلاً من "كبار المواطنين، المواطنين المتقاعدين، أصحاب الهمم، بالإضافة إلى أصحاب الدخل المحدود من المواطنين"، مؤكداً أن الإعفاء سيسري على مركبة واحدة فقط لأي من هذه الفئات.

ودعا المركز المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الصفات، إلى سرعة تقديم طلبات الإعفاء من الرسوم من خلال التسجيل في موقع "درب" أو عبر التطبيق الإلكتروني "درب – التعرفة المرورية".

ورصدت "الإمارات اليوم" سبع خطوات رئيسة لفتح حساب لدى نظام التعرفة المرورية الجديد، والذي يدخل حيز التفعيل في أبوظبي، اعتباراً من يوم 2 يناير المقبل، في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الخطوات السبع بفتح متجر الهاتف الذكي وتحميل تطبيق "درب – نظام التعرفة المرورية"، تليها الخطوة الثانية، وهي فتح التطبيق،ثم إدخال البريد الإلكتروني في الخانة المخصصة، والضغط كلمة "التحقق من البريد الإلكتروني"، وفي الخطوة الثالثة سيتم إرسال رمز تحقق على البريد الإلكتروني للراغب في فتح الحساب، والذي يتوجب عليه تعبئة هذا الرمز في الرابط المخصص لذلك، ثم الضغط على كلمة "تأكيد".

وفور تأكيد البريد الإلكتروني، سيطلب التطبيق تعبئة البيانات الخاصة بمصدر الملف المروري للراغب في فتح الحساب، وكذلك إدخال الرقم المروري المطبوع خلف رخصة القيادة، ثم الضغط على كلمة "تأكيد"، تليها الخطوة الخامسة، والمتمثلة في اختيار وتسجيل رقم الهاتف الفعّال للراغب في فتح الحساب، تليها الخطوة السادسة، وهي التحقق من الهاتف، حيث سيرسل التطبيق رسالة نصية على هاتف الراغب في فتح الحساب تحمل رمزاً رقمياً، يقوم بإدخاله في الخانة المخصصة، ثم الضغط على كلمة "تأكيد".

وبعد تأكيد صحة الهاتف، يتم الانتقال للخطوة السادسة، والمتمثلة في تعبئة كل المعلومات والبيانات المطلوبة، والتي تشمل إعادة تسجيل مصدر الملف المروري، والرقم المروري، والبريد الإلكتروني، ثم وضع كلمة سر للحساب، وإعادة التأكيد عليها، واختيار اللغة المفضلة، ثم بيانات شخصية أخرى، مثل الاسم وتاريخ الميلاد، والاسم المفضل للحساب، ثم الضغط على كلمة "تأكيد"، والتي يتلقى بعدها صاحب الحساب إشعاراً بتأكيد فتح حسابه، وهي الخطوة الأخيرة، والتي يمكنه بعدها التعامل مع الحساب بشكل طبيعي.

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