الامارات | 35 ألف معلم يتلقون تدريباً تخصصياً في قيادة جودة حياة المتعلمين

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف معلم يتلقون تدريباً تخصصياً في قيادة جودة حياة المتعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى 35 ألف معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، تدريباً تخصصياً في قيادة جودة حياة المتعلمين في المدرسة الإماراتية، وذلك خلال أسبوع التدريب الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، واختتم فعالياته اليوم، و2000 من قيادات المدرسة الإماراتية، وصاحب التدريب ملتقى المواد الدراسية الرابع بشعار (مستعدون للمستقبل)، الذي بلغ عدد المشاركين فيه على مدى يوميه 238 ألف مشارك من داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها.

كما بلغ عدد الزوار للمعرض الافتراضي لتقنيات التعليم الحديثة 32000 ألف مشارك، فيما بلغ عدد المشاركين في التدريب المختص بتوظيف المنصات التعليمية 10000 مشارك.

وقالت مدير إدارة التدريب والتنمية المهنية في الوزارة، خولة الحوسني: " تناول التدريب التخصصي قيادة جودة حياة المتعلمين في المدرسة الإماراتية، ولهذه الغاية سعت وزارة التربية والتعليم لتمكين المؤسسة التعليمية وأصحاب القرار في القطاع العام والعالي الحكومي والخاص، من أدوات ومنهجيات ترتبط بجودة حياة المتعلمين من كل الجوانب الصحية، النفسية، والمعرفية والاجتماعية والرقمية، وقدمت البرامج الداعمة المباشر وغير المباشرة؛ لمراعاة كل أنواع المتعلمين ومستوياتهم".

وبينت الحوسني أن التدريب التخصصي يأتي استجابة لحاجات المستهدفين في الميدان التربوي، التي تنبثق عن نتائج دراسة عليمة دقيقة ومتعمقة تقوم بها إدارة التدريب والتنمية المهنية بوزارة التربية والتعليم بشكل مستمر، وتشمل جميع المستهدفين في التدريب، ونحرص في التدريب التخصصي على الجمع بين تزويد المعلمين بأهم ما توصلت له البحوث والدراسات في مجال التخصص، بالإضافة إلى تقديم استراتيجيات وأدوات وتقنيات تعزز قدراتهم كمعلمين على تحقيق أهداف عمليات التعلم والتعليم في مدارسهم، وترفع من مستوى الدافعية لديهم، وتعزز من قدرتهم على القيام بأدوارهم كمعلمين في المدارس، وتطور من مهاراتهم؛ لتواكب أحدث المستجدات في التعليم لتحقيق خطط الوزارة الطموحة، وتوفير التعليم ذي الجودة العالية، والموارد البشرية المؤهلة.

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