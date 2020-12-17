الامارات | "استشاري الشارقة" يتعامل مع 89 شكوى وطلباً مقدماً من مواطني الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن "استشاري الشارقة" يتعامل مع 89 شكوى وطلباً مقدماً من مواطني الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بحثها ودراستها لعدد من الشكاوى المرفوعة إليها من قبل المواطنين، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر المجلس صباح أمس.

واطّلعت اللجنة برئاسة الدكتور شاهين إسحاق المازمي على الشكاوى المعروضة أمامها والطلبات الواردة إلى المجلس، وعددها 89 طلباً من قبل مواطني الإمارة، إذ ركزت على عدد من الموضوعات والخدمات المقدمة من قبل دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وذلك ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

ودرست اللجنة مختلف الشكاوى المعروضة عليها واطلعت على الآراء القانونية المتعلقة بمحتواها، وأكّدت متابعة تلك الشكاوى وإيجاد الحلول لبعضها مع الجهات المختصة، كما طلبت اللجنة رأي عدد من الدوائر بشأن تلك الشكاوى الواردة إليها.

وأكدت اللجنة حرصها على تعزيز أدوار المجلس من خلال سلطتيه التشريعية والرقابية، ونظرها في كل الطلبات والشكاوى الواردة إلى المجلس وبحثها، والتواصل مع الدوائر المحلية بشأنها، وإخطار أصحابها بمستجدات الأمور.

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