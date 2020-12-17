محمد بن راشد يلتقي هزاع بن زايد

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في استراحة المرموم بدبي.

وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تصدر الإمارات بفضل رؤيته الحكيمة، المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، وحصولها على تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «سعدت بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مباركاً له تصدر الإمارات بفضل رؤيته الحكيمة، المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحصولها على تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية.. عاشت الإمارات بقادتها وأهلها وطناً للتميز والإنجاز».

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