سيف بن زايد: الإمارات تدعم كل خطوة لصالح الطفل والأسرة

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دعم الإمارات لكل خطوة تمضي بالبشرية قدماً نحو بيئة أكثر أماناً للطفل، ومجتمع أكثر استقراراً وأسرة أكثر تلاحماً.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها سموه في لقاء عالمي افتراضي، جمع قيادات دولية، ضمن سلسلة جلسات حلول قمة #معاً_لإنهاء _العنف، التي تعمل على تعزيز الجهود الدولية لحماية الأطفال بتنظيم من «تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني»، الذي تتم إدارته من منظمة «اليونيسف» بالشراكة مع منظمة «أنقذوا الأطفال».

وأكد في كلمته أهمية مثل هذا التجمع العالمي الإنساني الكبير الهادف لتعزيز العمل الدولي المشترك والساعي لإيجاد الحلول والوسائل الناجعة لعددٍ من التحديات التي تواجه البشرية، وهي تحارب من أجل مستقبل أفضل لأطفال العالم. وأشار سموه إلى أن التحديات كبيرة، والعمل متواصل، مضيفاً سموه أن «الأطفال يواجهون تحديات جسيمة في عالمنا المعاصر، وتقع علينا جميعاً مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية في حمايتهم، وتوفير البيئة الملائمة لهم في الحصول على حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والمأكل والملبس والمسكن والتنشئة الصحية التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم وآمالنا بهم كجيل المستقبل، الذي يقع على عاتقه بناء الحضارة الإنسانية والارتقاء بها».

وأوضح سموه أن جانباً رئيسياً من الجهود يجب أن ينصب نحو الأسرة خط الدفاع الأول عن الطفولة، الذي به تتعزز القيم الروحية والمادية والسلوكية للطفل، فلا بد من توجيه جانب من الجهود نحو تعزيز أمن الأسرة الاجتماعي والاقتصادي، وتلبية متطلبات الأسرة الأساسية لتكون بيئة آمنة مستقرة، ونواة للمجتمع الذي نريد، من خلال تعزيز وتحديث القوانين والتشريعات التي تضمن استدامة هذه الجهود، بحيث يتم النظر في إيجابيتها، والعمل على تطويرها وتمكينها من تلبية متطلبات التطور المجتمعي والتقني، لتبقى على قدم وساق من التغييرات والتحديات التي تواجهنا والتي أيضاً قد تواجهنا.

كما أشار سموه إلى أهمية أن تشمل الجهود كافة التشريعات والاشتراطات ووسائل وأساليب تعزيز أمن الطفولة وحمايتها عبر العالم الرقمي لتواكب التحديات التي طرأت في ظل هذا التطور التقني والثورة الصناعية الرابعة وبروز عالم الذكاء الاصطناعي. وقال سموه عبر «تويتر»: «تحقيق الأهداف العظيمة، رهنٌ بتضافر الجهود، وهو ما أكده الاهتمام الدولي بتأمين الحماية الأمثل لأطفال العالم في قمة (معاً لإنهاء العنف ضد الأطفال)، فبالأسرة الإيجابية، والمجتمع المسؤول، والقوانين الداعمة، تتعزز المظلة الجامعة التي توفر للأطفال الحماية والأمان». حضر اللقاء وتحدث فيه أيضاً جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد، وأريا جوليانا رويز ساندوفال سيدة كولومبيا الأولى، وعدد من المختصين والمسؤولين العالميين، كما شهد اللقاء عدداً من المداخلات التي قدمها أطفال حول العالم.