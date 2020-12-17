قمة «إسرا دبي» تناقش الاستثمار والتعاون بين الإمارات وإسرائيل

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

انعقدت أمس في دبي قمة «إسرا دبي» لمناقشة وطرح مشاريع ومبادرات متعددة، من شأنها تعزيز أصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في 9 مجالات، أبرزها الزراعة، والتكنولوجيات المتقدمة، والصحة، والتمويل المالي، والتطوير، والاستثمار العقاري، وذلك انطلاقاً من بدء العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في سبتمبر الماضي.

وتهدف القمة التي حضرها رجال أعمال ومستثمرون من البلدين، إلى مد جسور التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ونشر وتبادل المعرفة بين البلدين.

وأكد المشاركون في أعمال القمة، أن اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، فتحت مجالات واسعة للتعاون، والعمل على مد جسور التواصل والتنسيق، منوهين بالخطوات الفعلية التي تحققت خلال الفترة الزمنية القصيرة منذ توقيع اتفاقية السلام.

وأكد عمير بيريز وزير الاقتصاد الإسرائيلي، في كلمة مسجلة عرضت خلال المؤتمر على دعمه للجهود التي يبذلها رئيس الوفد الإسرائيلي ومنظم المؤتمر حاييم وايزمان، مشيراً إلى أن أهمية وجدوى الاستثمار المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة الجانبين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار.

من جهته، قال يشيل هيليك بار، نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق في كلمته المسجلة لحضور المؤتمر: إنه «أمر مثير للغاية بالنسبة لي أن أكون في دبي، وأن أشهد تطور العلاقات الودية الحقيقية بين بلدينا، سواء على المستوى الدبلوماسي أو مستوى الأعمال»، مؤكداً وجود الكثير من الفرص المتبادلة بين الطرفين.

بدوره، أكد إتسيك موشيه، مؤسس غرفة الأعمال التجارية لـ«إسرائيل، دبي» وجورجيا«، أهمية العلاقات الثلاثية المتبادلة باعتبارها منطلقاً مهماً لممارسة الأعمال التجارية، مما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاثة، ويساهم في تحقيق التنمية والنمو الاستثماري.

وقال حاييم ويزمان، رجل الأعمال ومؤسس شركة» إسرا دبي«، في تصريحات على هامش القمة: يشارك في هذه القمة رجال أعمال ومستثمرون يناقشون مجالات الاستثمار والتعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل في الفترة المقبلة، وتناولت القمة 9 مجالات للتعاون على رأسها الصحة والتكنولوجيا وتجارة التجزئة».

وأضاف: «كما تتضمن تناول مستقبل العقارات والخدمات والمنتجات الزراعية، حيث تعد دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة بيئة جاذبة للاستثمار بشكل كبير، ومكاناً مثالياً للعمل والأعمال».

وتوقع أن تستقبل دولة الإمارات نحو مليون سائح خلال عام، بالإضافة إلى جذب رجال الأعمال للاستثمار وخاصة في مجال العقارات، الذي يمكن أن يستحوذ على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

ووصف ويزمان، الإمارات بأنها دولة «اختصرت ثقافة وحضارة وإمكانيات نحو 80 دولة في العالم»، وأصبحت تجتمع فيها مزايا هذه الدول.