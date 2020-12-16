نورة الكعبي: الإمارات حققت إنجازا ثقافيا جديدا بإدراج الأفلاج وسباقات الهجن على قائمة اليونيسكو

سيف اليزيد - أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أن دولة الإمارات تلعب دورا مؤثرا في الحفاظ على التراث الثقافي وغير المادي وصون المفردات والعناصر المحلية من خلال إدراجها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) عبر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لحفظ التراث الإنساني المشترك.

وقالت معاليها، في تصريح، إن دولة الإمارات حققت إنجازا ثقافيا جديدا بإدراج الأفلاج وسباقات الهجن على القائمة ليصل مجموع العناصر التراثية المدرجة إلى 11 عنصرا مقابل 9 العام الماضي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تواصل تنسيق الجهود مع مختلف الدول من أجل تسجيل مزيد من العناصر التراثية لتعريف العالم بالموروث الإماراتي الأصيل.

جدير بالذكر أنه تم إدراج كل من ملف الأفلاج الوطني المقدم باسم دولة الإمارات، وملف سباق الهجن المشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونيسكو وذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو والمنعقد افتراضيا في مقر المنظمة بباريس خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري.

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