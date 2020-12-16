الامارات | الدفاع المدني بدبي يستعد لاحتفالات رأس السنة بخطة محكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بدبي يستعد لاحتفالات رأس السنة بخطة محكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لتأمين احتفالات رأس السنة 2021 بخطة محكمة على مستوى قطاع الإطفاء والإنقاذ والقطاعات المساعدة، وتحديد طرق حركة الآليات والمركبات لتنفيذ مهامها بالسرعة المطلوبة ، وتأكيد الجاهزية التامة لكافة الوحدات والفرق التخصصية ، التي تراعي أعلى المطلوبات والموجهات العالمية في المجال التخصصي.



وأكد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة العميد جمال بن عاضد المهيري خلال اجتماع ضم فريق العمل جاهزية القطاعات المشاركة بعد إجراء تمرين استراتيجي في برج خليفة، كما انتهى من ضوع الترتيبات الخاصة بتأمين الأنشطة والفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة في مناطق برج خليفة ودبي فيستيفال سيتي وجميرا وفندق ومنتجع باب الشمس والقرية العالمية ، ومختلف المواقع المقررة، بما يحقق أعلى مؤشرات الوقاية والسلامة والأمان لأفراد الجمهور .



وأوضح المهيري أن فعاليات الاحتفال برأس السنة تمثل أهمية كبيرة لأفراد الجمهور لما تتسم به من تميز في إمارة دبي، مؤكدا أن الدفاع المدني بدبي يضع في تقديراته جميع الخطوات والتوجيهات الخاصة بتأمين الفعاليات وسلامة الأرواح وحماية الممتلكات.



ودعا أفراد الجمهور إلى التقيد بالتعليمات والتوجيهات والتعاون مع الجهات الرسمية حتى تخرج الفعاليات في صورتها الزاهية والمشرفة وسط أجواء من السعادة والطمأنينة والبهجة لافتاً إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني أجرت تمريناً استراتيجياً في برج خليفة لاختبار الجاهزية ، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الشرطة وإسعاف دبي وإعمار ، بهدف تعزيز كفاءة وأداء الفرق والوحدات المشاركة ، وتأكيد حالة التأهب القصوى للتعامل باحترافية مع أي مخاطر محتملة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news