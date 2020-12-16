الامارات | «الصحافة العربية» تعلن أسماء المرشحين للجائزة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحافة العربية» تعلن أسماء المرشحين للجائزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، مُمثلة في «نادي دبي للصحافة»، عن أسماء المرشحين لنيل التكريم في دورتها الـ19 من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه، إلى جانب المؤسسات الصحافية المرشحة ضمن فئة «الصحافة الذكية»، حيث سيتم تكريم الفائزين في الـ23 من ديسمبر المقبل في حفل استثنائي يُعقد عن بُعد، التزاماً بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالمياً في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبمشاركة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية، والإعلاميون العرب العاملون في مناطق مختلفة من العالم.

وقالت مديرة الجائزة، ميثاء بوحميد: «الأمانة العامة للجائزة مستمرة في العمل على تعزيز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الجائزة، ضمن أهم منصات التكريم الصحافي على مستوى العالم، وفي ضوء الأهداف الرئيسة التي تأسست عليها الجائزة، منذ إطلاقها في عام 1999، بفضل المنهج الدقيق الذي تم وضعه للجائزة، والأسلوب الاحترافي الذي تتم من خلاله عمليات التحكيم وفق مجموعة من المعايير المهنية الدقيقة، التي منحت الجائزة ثقة واحترام العاملين في ميدان الصحافة في مختلف أنحاء المنطقة العربية، وكذلك المؤسسات الصحافية العربية العاملة من خارج المنطقة كأهم محفل للاحتفاء بأصحاب الفكر الخلاق والإنتاج المبدع في مجال الصحافة العربية».

وضمت القائمة، التي أعلنت عنها الأمانة العامة للجائزة، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، بما في ذلك المؤسسات المُرشَّحة عن فئة الصحافة الذكيّة، وهي: صحيفة «الإمارات اليوم» الإماراتية، وصحيفة «الرؤية» الإماراتية، وصحيفة «اليوم السابع» المصرية.

كما ضمت القائمة المرشحين في فئة الصحافة العربية للشباب، وهم: سارة صلاح من صحيفة «الوطن» المصرية، وشروق محمد من موقع «مصراوي» الإلكتروني، وعبدالصمد ادنيدن من صحيفة «بيان اليوم» المغربية، وسمر صالح من صحيفة «الوطن» المصرية، ومها صلاح الدين من موقع «مصراوي» الإلكتروني، وأحمد عاطف من صحيفة الدستور المصرية.

وشملت الترشيحات في فئة الصحافة الاستقصائية سلامة الكتبي من صحيفة «الرؤية» الإماراتية، ومحمد أسعد من صحيفة «صوت الأمة» المصرية، وجمال جوهر من صحيفة «الشرق الأوسط».

أما في فئة الحوار الصحافي، فقد شملت ترشيحاتها: حواراً صحافياً أجرته دانية الشمعة من صحيفة «الرؤية» الإماراتية، وحواراً آخر تقدمت به مها عادل من صحيفة «الخليج» الإماراتية، وحواراً ثالثاً ترشَّح به محمد منصور من صحيفة «الرؤية» الإماراتية.

كما شملت الترشيحات في فئة الصحافة السياسية موضوعاً ترشَّح به الكاتب طه حسيب من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، وموضوعاً ترشَّح به محمد صبح من صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية، وموضوعاً للكاتب محمد أمين المصري من صحيفة «الأهرام» المصرية.

وفي فئة الصحافة الاقتصادية، شملت الترشيحات موضوعاً ترشَّح به رامي سميح من صحيفة «البيان» الإماراتية، وموضوعاً ترشَّح به أزاد عيشو من صحيفة «الإمارات اليوم»، وموضوعاً ترشح به فريق عمل صحيفة «الخليج الإماراتية».

وفي فئة الصحافة الرياضية، شملت الترشيحات موضوعاً تقدَّم به الصحافيان عبدالله الطنيجي ورضا سليم من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، وعملاً آخر ترشّح به محمد عواد، ومحمد فايت، وموسى علي، من صحيفة «الرؤية» الإماراتية، إضافة إلى موضوع ترشَّح به الصحافي معتز الشامي من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وضمت ترشيحات فئة الصحافة الثقافية موضوعاً لكل من: محمد عبدالمقصود، ومنورة عجيز، وسلمى العالم، من صحيفة «الرؤية» الإماراتية، وعملاً ترشَّح به أحمد عاطف من صحيفة «الوطن» المصرية، وموضوعاً بعنوان «نجيب محفوظ.. الرقيب الصارم»، شارك به طارق الطاهر من مجلة «أخبار الأدب» المصرية. وعن فئة أفضل صورة صحافية، ترشحت أعمال كل من: المصور صهيب جاد الله من وكالة «رويترز» للأنباء، والمصور غيث السيد من وكالة «شام برس»، والمصور صابر نور الدين، من الوكالة الأوروبية للصور الصحافية (EPA).

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