الامارات | شرطة أبوظبي تجدد رخصة القيادة إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تجدد رخصة القيادة إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى تجديد رخصة قيادة المركبة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني دون الرجوع لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين، وذلك بإجراء فحص طبي للنظر في عيادات مراكز صحة ومستشفيات الشركاء الاستراتيجين لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، ومن ثم دخول التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي لاستكمال إجراءاتهم.

وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وبإمكان المتعامل الاستفادة من خدماتها الذكية التي تشمل تجديد رخصة القيادة، ودفع المخالفات المرورية، وتجديد ملكية المركبة، وفتح ملفات التقدم للحصول على رخص القيادة، وإصدار بدل فاقد ملكية مركبة ورخصة قيادة، وبدل رخصة تالفة، وتأجيل فحص رخصة القيادة، وتقديم موعد فحص رخص القيادة وغيرها.

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