الامارات | «القوة الخاطفة» تُسقط عصابة جلبت مليون قرص مخدر

شكرا لقرائتكم خبر عن «القوة الخاطفة» تُسقط عصابة جلبت مليون قرص مخدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت إدارة مكافحة المخدرات، في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بضبط عصابة مكونة من تسعة أشخاص، في عملية نوعية أطلق عليها «القوة الخاطفة»، موضحة أن العصابة جلبت أكثر من مليون قرص من مخدر «زينكس»، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 15 مليون درهم، بهدف ترويجها داخل الدولة.

وتفصيلاً، كشف مدير الإدارة، المقدم ماجد العسم، عن ورود معلومات بقيام عصابة بجلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بنية توزيعها على مجموعة من المروجين في أقل من 24 ساعة، عبر اتصالات سرية في ما بينهم، ومحاولتهم إخفاء هوياتهم للحيلولة دون كشف مخططهم الإجرامي، وتضليل الأجهزة الشرطية والهروب من قبضتها.

وأضاف أنه، بعد التأكد من صحة المعلومات، تم تشكيل فريق أمني لمتابعة القضية والكشف عن طبيعة المخطط الإجرامي، ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات ميدانياً، وفي ضوء الأدلة والمعطيات الواردة، ورصد وتحليل البيانات، وفي أقل من 12 ساعة، استطاع الفريق تحديد هوية أفراد التشكيل العصابي، وتتبع تحركاتهم، ومعرفة مكان وجودهم، وتم التنسيق مع عدد من أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، ووضع خطة محكمة للإيقاع بهم، وإحكام القبضة الأمنية على جميع أطراف التشكيل في التوقيت نفسه.

وأشار إلى أنه عند ساعة «الصفر»، تمت السيطرة وإلقاء القبض على جميع أفراد التشكيل العصابي، البالغ عددهم تسعة أشخاص (آسيويين)، وبحوزتهم كمية من الأقراص والعقاقير المخدرة، تزيد على مليون قرص من نوع «زينكس»، تقدر قيمتها السوقية بـ15 مليون درهم.

وتابع أنه بالتحقيق مع أفراد العصابة، اعترفوا بنيتهم بيع الأقراص والعقاقير المخدرة، والشروع في تخزينها بمختلف إمارات الدولة، تمهيداً لترويجها على أبناء الوطن، إلا أن خطتهم باءت بالفشل، حيث تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة. وأفاد العسم بأن إدارة مكافحة المخدرات، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تتمتع بالقدرة والكفاءة اللتين تمكنانها من المتابعة، والكشف عن مثل هذا النوع من المخططات الإجرامية وإحباطها، وملاحقة وضبط المتورطين بها، أياً كانت وجهتهم، لضرب مخططاتهم الإجرامية الرامية إلى الفتك بأبناء الوطن وشبابه، لافتاً إلى أن يقظة الأجهزة الأمنية تمتد إلى كل شبر في الدولة، مهما توهم مرتكبو الجرائم أنهم سيجدون ملاذاً آمناً، أو مواقع بعيدة عن الرقابة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وثمن التعاون والتنسيق المستمر بين أجهزة المكافحة بالقيادات الشرطية في الدولة، وجاهزيتها للتعامل مع كل طرق تهريب المخدرات، وإمكانية كشفها في زمن قياسي، وحرفية أفرادها المدربين تدريباً ميدانياً ونظرياً عالياً في هذا المجال، مؤكداً أن شرطة الشارقة لن تدخر جهداً في سبيل تعزيز أمن الوطن، لينعم المواطن والمقيم والزائر بالسلامة والطمأنينة، في جميع ربوعه.

داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للتصدي لمروجي هذه الآفة، وذلك بإبلاغ الجهات المختصة في حال رصدهم أي حالة يشتبهون فيها، على الرقم 8004654، أو على البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك لحماية الشباب من الوقوع فريسة في براثن عصابات المخدرات.

• المخدرات المضبوطة تقدر قيمتها السوقية بـ15 مليون درهم.

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