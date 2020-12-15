إطلاق تحدي أجمل شتاء في العالم لالتقاط أجمل معالم الإمارات

الإمارات

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أطلقت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم لالتقاط أجمل معالم الإمارات بعدسات المواطنين والمقيمين، وتسليط الضوء على أبرز كنوزها الطبيعية والتاريخية والتراثية من خلال المواد التي يعدّونها ويشاركونها لأجمل الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

يفتح #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم - الذي يأتي في إطار المبادرات المتوالية الداعمة لحملة «أجمل شتاء في العالم» باب المنافسة للمؤثرين وصنّاع المحتوى والمصورين المحترفين والهواة، ومختلف فئات المجتمع، لمشاركة المحتوى الإبداعي على منصتي «إنستغرام» و«تويتر» عبر وسم #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم لتقديم أجمل مشاهداتهم التي التقطتها عدساتهم، وذلك طوال فترة التحدي الذي يستمر من 15 ديسمبر 2020 حتى 25 يناير 2021.

ويسهم التحدي في تعزيز الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات ودعم حملة «أجمل شتاء في العالم» التي انطلقت مؤخراً ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات، بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، من أجل تعريف كافة فئات مجتمع الإمارات بمختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تتميز بها إمارات الدولة.

وتقدم المسابقة جوائز أسبوعية لأفضل المشاركات حول أجمل المعالم السياحية والطبيعية والتراثية من مختلف مناطق الدولة وتضاريسها المتنوعة من شواطئ وجبال ووديان وصحارى ومحميات طبيعية، لتمنح لاحقاً جائزتين كبريين لأفضل مشاركتين إبداعيتين في التحدي.

ويمكن لجميع مواطني الدولة والمقيمين تحميل مشاركاتهم عبر وسم التحدي لأجمل وجهات الدولة وكنوزها السياحية والطبيعية، بصيغة صور رقمية أو بانورامية، أو مقاطع فيديو قصيرة.

ويهدف التحدي إلى تسليط الضوء على المعالم السياحية والوجهات الجذابة في الدولة وتشجيع كافة فئات المجتمع على استكشافها والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والمغامرات التي يمكن القيام بها في كافة أنحاء الإمارات، وإبراز أجمل ما تضمه جبالها، وشواطئها ومدنها وأوابدها الأثرية ومحمياتها الطبيعية بكافة ألوان الطيف.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تحرص شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، انطلاقاً من مكانتها ومسؤوليتها الوطنية وكجزء أصيل من مجتمع الإمارات، على المشاركة الفاعلة في مختلف المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة وصورتها المتميزة كوجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، ونسعى من خلال إطلاقنا تحدي أجمل شتاء في العالم إلى تمكين مشتركينا والجمهور في كافة مناطق الدولة، من المواطنين والمقيمين، من إبراز رؤاهم المبدِعة والملهِمة في تقديم أجمل المعالم والجواهر السياحية، المعروفة منها والخفية، في كل مناطق الدولة وبمختلف تضاريسها، وتسليط الضوء على أبهى لوحات التنوّع والثقافة والطبيعة التي تزخر بها كل إمارات الدولة». وأضاف: «ينقل التحدي عبر المحتوى الإبداعي الذي يقدمه المشاركون من مؤثرين وصنّاع محتوى ومصورين ومختلف فئات المجتمع أجمل صورة للإمارات بعيون أهلها، ويفتح باب المشاركة للجميع في الدولة لدعم الحملة الوطنية الأولى من نوعها لتعزيز السياحة الداخلية وتقديم الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات على أكمل وجه».

وتتواصل الحملة على مرحلتين، تمتد الأولى من 15 ديسمبر 2020 حتى 14 يناير 2021، وتقدم جائزتين أسبوعياً قيمة كلٍ منهما 25.000 درهم على مدى أربعة أسابيع، فيما تستمر المرحلة الثانية من المسابقة على مدى عشرة أيام من 15 يناير حتى 25 يناير، وتقدم جائزتين كبريين قيمة كلٍ منهما 50.000 درهم.

وتشهد حملة «أجمل شتاء في العالم»، منذ الإعلان عنها مؤخراً، تفاعلاً واسعاً من قبل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومختلف فئات المجتمع، كما يسجل وسم الحملة تداولاً واسعاً من قبل المؤثرين والجمهور عبر المنصات الرقمية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحتفي حملة أجمل شتاء في العالم، بأجمل معالم الإمارات ووجهاتها السياحية والخيارات المتنوعة للمغامرات والرحلات في شواطئها وجبالها وأوديتها وصحاريها ومحمياتها الطبيعية.

كما تشجع الحملة السياحة الداخلية في مختلف مناطق الدولة، وتدعو مختلف فئات المجتمع لاستكشاف الخيارات السياحية والطبيعية والجغرافية والتراثية الممتعة في مختلف أرجاء الإمارات بطبيعتها وتضاريسها المختلفة وإرثها الحضاري الغني وثقافتها المتنوعة.



