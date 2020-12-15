حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

سيف اليزيد -



بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للملكة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في برقيته عن أحر التهاني لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين بدوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيتي تهنئة - بهذه المناسبة - إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

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