حاكم أم القيوين يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني

سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

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