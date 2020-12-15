جامعة أبوظبي تعلن عن قائمة سفراء "الصحة والسلامة" للعام الدراسي 2020-2021

اء ذلك بعد إطلاق الكلية البرنامج الذي يهدف تحفيز وإشراك الطلبة والخريجين لتطوير برامج وأنشطة توعوية صحية لجميع الطلبة والهيئات في الجامعة والمجتمع ككل.

وشهد حفل التكريم حضور الدكتورة عائشة الظاهري، رئيس قسم التثقيف الصحي في مركز أبوظبي للصحة العامة، والبروفيسور توماس هوكستيتلر، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة أبوظبي، والبروفيسور وسيم العلماوي، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، بالإضافة إلى منسقة برنامج "سفراء الصحة والسلامة"، الدكتورة نسرين علوان، وأعضاء لجنة البرنامج، منال بن خضرة، ومها خان، ونور الدين الشمايلة، وعدد من طلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، إلى جانب سفراء الصحة والسلامة لهذا العام.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور وسيم العلماوي، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي: "يسعدني اليوم أن نسلط الضوء على سفراء الصحة والسلامة في جامعة أبوظبي والذين سيشكلون إضافة نوعية تساهم في دعم جهود الجامعة الرامية إلى ضمان صحة وسلامة مجتمعنا. هدفنا هو تسليح الطلبة بالمهارات اللازمة ليصبحوا جزءاً من الكفاءات القادرة على رفد القطاع الصحي المحلي والعالمي بخبراتهم ومهاراتهم في المستقبل."

وأضاف العلماوي: "نحن على ثقة من أن سفراءنا سيساهمون في تحقيق رسالة جامعة أبوظبي لتقديم تجربة أكاديمية شاملة للطلبة وتحفيزهم على التفاعل والإسهام في المبادرات المجتمعية."

وسيقوم سفراء الصحة والسلامة بترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة لدى أفراد المجتمع والمساهمة في توسيع قيادة الطلبة في مجال الرعاية الصحية وذلك من خلال تنظيم فعاليات وحملات تثقيفية صحية وجمع التبرعات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. وسيحصل السفراء على دورات وورش تدريبية خاصة، فضلاً عن تلقي الدعم والإرشاد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم الصحية الذين سيشرفون على مختلف أنشطة وفعاليات البرنامج. ومن خلال البرنامج، يقوم الطلبة بالتخطيط لحملات وأنشطة توعوية حول مختلف الموضوعات الصحية لتعزيز الوعي المجتمعي بما في ذلك الوقاية من كوفيد-19، مرض السكري، سرطان الثدي، الصحة النفسية، وغيرها من الموضوعات الصحية الأخرى.