برايم فيوز يدعو رواد التصميم الداخلي للمشاركة في مسابقة التصميم بشغف للفوز بجائزة 10 آلاف درهم إماراتي

يدعو فريق عمل مشروع برايم فيوز من بريسكوت للتطوير العقاري جميع أصحاب المواهب المتميزة الشغوفين بمجال التصميم الداخلي للمشاركة في مسابقة "التصميم بشغف" الفريدة. ويوفر برايم فيوز، المشروع السكني العصري الواقع في قلب منطقة ميدان أفنيو، نوعاً جديداً من أنماط الحياة العصرية في المنطقة، حيث يحتوي على أحدث التجهيزات الداخلية، ويوفر إطلالات خلابة على برج خليفة وأفق منطقة وسط مدينة دبي، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق المذهلة والكثير من المزايا الأخرى.

ويتعين على الراغبين بالمشاركة في مسابقة "التصميم بشغف" تقديم تصاميم لديكورات الشقق ذات غرفة النوم الواحدة في مشروع برايم فيوز، ضمن ميزانية لا تتعدى 50 ألف درهم إماراتي. ويمكن للمشاركين استخدام أدوات التصميم الرقمية أو تقديم رسومات ورقية للتصاميم، رغبة من فريق عمل برايم فيوز منح المشاركين حرية التعبير عبر الوسائط التي تناسب إبداعاتهم.

وبالإضافة إلى الفوز بجائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي، ستتاح الفرصة أمام الفائز بالمسابقة لمشاهدة تطبيق مفهوم التصميم الداخلي الخاص به على أرض الواقع في إحدى الشقق ذات غرفة النوم الواحدة المخصصة للعرض في مشروع برايم فيوز. كما سيتم إدراج اسم الفائز ضمن قائمة المورّدين المفضلين للمشروع، وستتاح له فرصة بيع خدماته الخاصة بالتصميم الداخلي إلى عملاء بريسكوت الحصريين في برايم فيوز.

ويجب تقديم المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إدراج هاشتاج #التصميم_بشغف_الإمارات و#التصميم_بشغف_دبي، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه يوم السبت، 16 يناير 2021. وستتم مراجعة المشاركات من قبل فريق خبراء التصميم في شركة بريسكوت، وسيُعلن عن اسم الفائز يوم الأربعاء، 27 يناير 2021.

ويتيح مشروع برايم فيوز لسكانه فرصة العيش وسط مجتمع ينبض بالحياة بفضل موقعه المتميز على مقربة من مضمار السباق وفندق الميدان الشهير عالمياً، مع إطلالة رائعة على منطقة ميدان أفنيو والأفق المذهل لمدينة دبي. كما يمكن لسكان المشروع استكشاف عدد من أفضل مطاعم الهواء الطلق في المدينة، بالإضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية ومتاجر التجزئة الفاخرة ومتاجر السوبرماركت وغيرها الكثير.