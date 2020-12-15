25 ألف زائر في 5 أيام لمحميات الشارقة

سيف اليزيد - الشارقة (وام) استقبلت مراكز هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة 24905 زوار في الفترة ما بين الأول والخامس من ديسمبر، بالتزامن مع عطلة «اليوم الوطني الـ 49» للدولة، وذلك بالتعاون مع برنامج ساند التطوعي.

وبلغ زوار مركز واسط للأراضي الرطبة 1948 زائراً، و6606 زوار لمركز حيوانات شبه الجزيرة العربية، و476 زائراً لمركز كلباء للطيور الجارحة، و5098 زائراً لمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي.

وكان نصيب حديقة بحيص الجيولوجية 709 زوار، ومزرعة الأطفال 6382 زائراً، والحديقة الإسلامية 2547 زائراً، ومركز الحفية 1079 زائراً، ومركز الذيد للحياة الفطرية 33 زائراً.

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