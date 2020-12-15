الامارات | شراكة بين «التداوي للرعاية الصحية الإماراتية» ومركز شيبا الطبي الإسرائيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «التداوي للرعاية الصحية الإماراتية» ومركز شيبا الطبي الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة التداوي للرعاية الصحية الإماراتية بالتعاون مع شركة فينكس كابيتال عن دخولها في شراكة مع مركز شيبا الطبي الإسرائيلي، لتقديم باقة جديدة من الخدمات الطبية من خلال الأطباء الزائرين، وكذلك عبر خدمات الرعاية الطبية المقدمة عن بُعد، وذلك في أول تعاون من نوعه في المجال الطبي بين الجانبين عقب بدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وأوضحت مجموعة التداوي أن الشراكة ستدخل حيز التنفيذ عبر شريكها مجموعة فينكس كابيتال اعتباراً من شهر يناير 2021 مع إطلاق أول عيادة طبية متخصصة في علاج أمراض السكري، لتقدم خدمة التشخيص السريري عن طريق اللقاء المباشر بين الطبيب والمريض، ومن ثم استكمال رحلة العلاج من خلال المتابعة الطبية عن بُعد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، حيث ستستعين العيادة الجديدة بخبرات مجموعة من كبار الأطباء الإسرائيليين في هذا التخصص.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية مروان حاجي ناصر، إن «الهدف الأكبر من هذا التعاون هو دعم المنظومة الصحية لدبي ودولة الإمارات عموماً، وتقديم إضافة تعزز جهود هيئة الصحة في دبي على تقديم أفضل أشكال العلاج والرعاية الصحية، واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما يعين على التصدي للأمراض لاسيما المزمنة منها مثل مرض السكري».

وأوضح حاجي أن الخطة تقضي بالبدء بافتتاح العيادة الخاصة بمرضى السكري، واستضافة الأطباء من مركز شيبا الطبي بصفة دورية، وهو أحد أكبر المراكز الطبية في إسرائيل، ومن ثم تمديد هذا التعاون عبر التوسع في مجالات طبية أخرى، وصولاً إلى تغطية جميع التخصصات الطبية التي تمثل أولوية في مجال الرعاية الصحية داخل الدولة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة فينكس كابيتال عبدالله سعيد النابودة: «يسعدنا أن نكون شركاء في دعم قطاع الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات بتقديم خدمات طبية على درجة عالية من الجودة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. وتأتي شراكتنا مع مركز شيبا الطبي الإسرائيلي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجهات صاحبة الخبرة والتجارب المتميزة من أجل تقديم أرقى أشكال الدعم الطبي لمعاونة كل من يسعى إلى الاستشفاء في دبي، ونعمل على توسيع دائرة تبادل الخبرات من أجل تعزيز قدرات كوادرنا الطبية الإماراتية، وتأكيد قدرة القطاع الصحي على تلبية متطلبات المجتمع، وضمان أفضل نوعيات الحياة لجميع أفراد المجتمع».

وأضاف النابودة: «يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات الطبية التي يتمتع بها الجانب الإسرائيلي في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تعود بالنفع على المجتمع بجميع مكوناته سواء من مواطنين أو مقيمين، وكذلك من أجل تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة أولى للسياحة العلاجية والاستشفاء في المنطقة».

من جهته، قال مدير القسم الدولي في المركز الطبي «شيبا» يوئيل هار-إيفن: «سعداء بهذا التعاون الذي يأتي في ضوء اتفاق بدء العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، ونتطلع إلى توسيع نطاقه في المستقبل. ومركز شيبا الطبي هو الأكبر من نوعه في إسرائيل، وصنفته مجلة النيوزويك العالمية ضمن المراكز العشرة الأولى لأفضل المستشفيات على مستوى العالم. يسرنا أن ندخل في هذه العلاقة مع شركة فينكس كابيتال ومركز التداوي للرعاية الصحية، ونأمل أن نقدم نوعية خدمة متميزة تعزز مستوى التعاون في المجال الطب بين الجانبين في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي».

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