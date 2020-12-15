الامارات | شرطة أبوظبي: 1000 درهم مخالفة المقطورات غير المرخصة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: 1000 درهم مخالفة المقطورات غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي أصحاب المقطورات وشبه المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها إلى ضرورة التأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة، ومراجعة مديرية ترخيص السائقين والآليات لإجراء الفحص الفني اللازم وترخيصها، ووضع لوحات أرقام لها بصورة قانونية، لتفادي مخالفة بقيمة 1000 درهم.

وذكرت أن سير المقطورات غير المرخصة أو التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة على الطرق الداخلية والخارجية يعتبر مخالفاً لأحكام قانون السير والمرور وفقاً للمادة 96 وغرامتها 1000 درهم في حالتين: الأولى عند قطر مركبة أو زورق أو عربة من دون ترخيص، والثانية عند قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة، (مصباح خلفي أحمر اللون ولوحة عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق).

وحثت على التأكد من صلاحية المقطورات للسير على الطرق، وتقديم خدماتها بكفاءة عالية دون عوائق أو مشكلات يتسبب بها عدم صلاحية المقطورة، أو وجود أعطال بها، ما يترتب على ذلك من نتائج قد تضر بأصحابها السائقين.

ولفتت إلى جهودها في تكثيف الرقابة عبر فرق وعناصر المرور التي تواصل عملها في ضبط أصحاب المقطورات المخالفة، وإحالة السائقين المخالفين إلى الجهات القضائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال مرتكبيها.

وأكدت اهتمامها بالتيسير على ملاك المقطورات وتشجيعهم على الالتزام بالمراجعة الدورية للتأكد من صلاحية مقطوراتهم من خلال إعادة فحصها وتسجيلها لدى مديرية ترخيص السائقين والآليات، وفق النظم المعمول بها في فحص المركبات والآليات.

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