الامارات | محمد بن راشد يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، قبل ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدة ديفيد بيزلي. وقد تجاذب سموه والمسؤول الأممي أطراف الحديث حول دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية في مد يد العون والمساعدة إلى الشعوب والمجتمعات الفقيرة، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، حيث يواجه كثير من المجتمعات مشكلات صعبة في الحصول على الدواء والغذاء في مثل هذه الظروف الطارئة.

وأشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات تجاه هذه الشعوب المحتاجة للغذاء، وذلك من خلال مؤسساتها وجمعياتها الوطنية الخيرية والإنسانية التي تصل إمداداتها ومساعداتها إلى مختلف شعوب الدول الفقيرة دون تمييز، خصوصاً دول العالم الثالث والدول الإفريقية تحديداً، مشيراً في هذا السياق إلى المهام الإنسانية العظيمة التي تقوم بها مدينة دبي الإنسانية لجهة مساعدة هذه الشعوب، وتوصيل المواد الغذائية الأساسية لها جواً وبحراً، رغم صعوبة المواصلات وحركة الطيران في ظل الظروف المستجدة.

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