الامارات | الإمارات تتصدر قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت فوربس الشرق الأوسط قائمتها " العالمية تلاقي المحلية " للعام الثامن على التوالي وتضم 50 رئيسا تنفيذيا إقليميا يقودون المقار الإقليمية للشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس لأقوى 2000 شركة عامة حول العالم /Global 2000/.

وتصدرت دولة الإمارات القائمة من حيث المقرات الإقليمية، إذ تضم مقار لـ 46 شركة من أصل 50 شركة للرؤساء التنفيذيين المصنفين، تليها شركتان في البحرين، وواحدة في كل من المملكة العربية السعودية ولبنان.

واشتملت القائمة على مجموعة من كبار القادة الذين حققوا العديد من الإنجازات وتشمل 50 رئيسا تنفيذيا من 26 جنسية مختلفة 7 منهم من أصل لبناني و5 من ألمانيا و4 من مصر.

وأظهرت القائمة أن أكثر من 90% من الأعضاء في قائمة هذا العام يعملون في شركات عالمية لها مقار إقليمية في الإمارات في حين يقود اثنان فقط من الرؤساء التنفيذيين المصنفين شركتين في البحرين وواحدة في كل من المملكة العربية السعودية ولبنان.

ويضم قطاع التكنولوجيا معظم هذه الشركات مع 12 من الرؤساء الإقليميين المصنفين في القطاع يليه قطاع الرعاية الصحية بـ 6 رؤساء إقليميين والقطاع المصرفي بـ5 رؤساء إقليميين.

ويسلط هذا التصنيف الضوء على القادة الذين يسهمون في النجاح العالمي لشركاتهم على الرغم من التحديات التي واجهوها خلال عام طويل من الاضطرابات.

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