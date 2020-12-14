مجموعة "التداوي" الإماراتية تدخل في شراكة مع مركز "شيبا" الطبي الإسرائيلي

الإمارات

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كشفت مجموعة التداوي للرعاية الصحية الإماراتية، بالتعاون مع شركة فينكس كابيتال عن دخولها في شراكة مع مركز شيبا الطبي الإسرائيلي، لتقديم باقة جديدة من الخدمات الطبية من خلال الأطباء الزائرين، وكذلك عبر خدمات الرعاية الطبية المقدمة عن بُعد، وذلك في أول تعاون من نوعه في المجال الطبي بين الجانبين، عقب بدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وأوضحت مجموعة التداوي أن الشراكة ستدخل حيز التنفيذ عبر شريكها مجموعة فينكس كابيتال، اعتباراً من يناير 2021، مع إطلاق أول عيادة طبية متخصصة في علاج أمراض السكري، لتقدم خدمة التشخيص السريري عن طريق اللقاء المباشر بين الطبيب والمريض، ومن ثم استكمال رحلة العلاج من خلال المتابعة الطبية عن بُعد، عبر تقنيات الاتصال الحديثة، حيث ستستعين العيادة الجديدة بخبرات مجموعة من كبار الأطباء الإسرائيليين في هذا التخصص.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن الهدف الأكبر من هذا التعاون هو دعم المنظومة الصحية لدبي ودولة الإمارات عموماً، وتقديم إضافة تعزز جهود هيئة الصحة في دبي لتقديم أفضل أشكال العلاج والرعاية الصحية، واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية من مختلف انحاء المنطقة والعالم بما يعين على التصدي للأمراض، لاسيما المزمنة منها مثل مرض السكري.

وأوضح حاجي أن الخطة تقضي بالبدء بافتتاح العيادة الخاصة بمرضى السكري، واستضافة الأطباء من مركز شيبا الطبي بصفة دورية، وهو أحد أكبر المراكز الطبية في إسرائيل، ومن ثم تمديد هذا التعاون عبر التوسع في مجالات طبية أخرى، وصولاً إلى تغطية كافة التخصصات الطبية التي تمثل أولوية في مجال الرعاية الصحية داخل الدولة.

ومن جهته، قال عبدالله سعيد النابودة، رئيس مجلس إدارة شركة فينيكس كابيتال: « يسعدنا أن نكون شركاء في دعم قطاع الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات بتقديم خدمات طبية على درجة عالية من الجودة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. وتأتي شراكتنا مع مركز شيبا الطبي الإسرائيلي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجهات صاحبة الخبرة والتجارب المتميزة من أجل تقديم أرقى أشكال الدعم الطبي لمعاونة كل من يسعى إلى الاستشفاء في دبي، ونعمل على توسيع دائرة تبادل الخبرات من أجل تعزيز قدرات كوادرنا الطبية الإماراتية وتأكيد قدرة القطاع الصحي على تلبية كافة متطلبات المجتمع وضمان أفضل نوعيات الحياة لجميع أفراد المجتمع».

وأضاف النابودة : يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات الطبية التي يتمتع بها الجانب الإسرائيلي في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تعود بالنفع على المجتمع بجميع مكوناته سواء من مواطنين أو مقيمين، وكذلك من أجل تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كوجهة أولى للسياحة العلاجية والاستشفاء في المنطقة.

من جهته، قال يوئيل هار-إيفن، مدير القسم الدولي في المركز الطبي «شيبا»: سعداء بهذا التعاون الذي يأتي في ضوء اتفاق بدء العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، ونتطلع إلى توسيع نطاقه في المستقبل. ومركز شيبا الطبي هو الأكبر من نوعه في إسرائيل وصنفته مجلة النيوزويك العالمية ضمن المراكز العشرة الأولى لأفضل المستشفيات على مستوى العالم.و ويسرنا أن ندخل في هذه العلاقة مع شركة فينيكس كابيتال ومركز التداوي للرعاية الصحية، ونأمل أن نقدم نوعية خدمة متميزة تعزز مستوى التعاون في المجال الطب بين الجانبين في الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.