سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية

سيف اليزيد - ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الثالث لمجلس جودة الحياة الرقمية للعام 2020، الذي عقد أمس الأحد عن بعد وبحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي.



وناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بعمله في تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي والموقف العام للمبادرات التي تم تنفيذها ونتائج استطلاع الرأي حول العالم الرقمي ومنصة تقييم الألعاب الرقمية ومعايير حجبها والمحتوى الرقمي لها، كما تم استعراض مشروع البيانات الشاملة لحماية الطفل ومؤشر سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

حضر الاجتماع - عبر تقنية الاتصال المرئي -موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع ، والمهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وعبدالله عبدالجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وحمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد محمد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدائرة دبي الذكية، وسناء محمد سهيل من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومحمد خميس المهيري وحصة عبيد الطنيجي ممثلين عن أولياء الأمور، والعقيد الدكتور راشد الذخري مقرر المجلس.

ويهدف مجلس جودة الحياة الرقمية إلى تنسيق السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بالعالم الرقمي من خلال تطوير السياسات والبرامج لتعزيز جودة الحياة الرقمية لكافة فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية وتقييم الحاجة لتحديثها والقيام بدراسات محلية واستطلاعات رأي لتقييم الواقع الرقمي للمجتمع وتقديم المشورة والاقتراحات للحكومة والمتابعة المستمرة للمتغيرات المستجدة في العالم الرقمي المحلي والعالمي والتواصل مع الجهات الخارجية أو المؤسسات العالمية التي تعنى بجودة الحياة الرقمية.