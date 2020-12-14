الامارات | انقاذ سائحين أوروبيين تعرضا لبعض الإصابات خلال رحلة تسلق الجبال "بمنطقة شحة"

شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ سائحين أوروبيين تعرضا لبعض الإصابات خلال رحلة تسلق الجبال "بمنطقة شحة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن رجال قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، من إنقاذ شخصين من الجنسية الأوروبية، تعرضا لبعض الإصابات خلال رحلة جبلية في "منطقة شحة" برأس الخيمة، أثناء ممارستهما لرياضة تسلق المرتفعات والقمم واستطلاع مناظر السلاسل الجبلية في الإمارة.

وأوضح رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود سائحين أوروبيين عالقين في في منطقة " شحة " مع تعرضهم لبعض الإصابات، على الفور تم تحريك إحدى الطائرات العمودية "هيلكوبتر" التابعة إلى قسم جناح الجو، إلى موقع البلاغ، وتم مسح المنطقة الجبليّة، والعثور عليهما، وتقديم كافة الإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم والتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.

ومن جانبه دعا العقيد طيار سعيد اليماحي، سيّاح الإمارة وكافة أفراد المجتمع، إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة وتجنب التوغل في المرتفعات شديدة الوعورة، حفاظاً على سلامة أرواحهم من التعرض لخطر الإصابات أو الانزلاقات بسبب شدة وعورة المنطقة، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.

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