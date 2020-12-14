نهيان بن مبارك يبحث مع سفير أفغانستان تعزيز العلاقات

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره، أحمد جاويد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال اللقاء، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وجمهورية أفغانستان الإسلامية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال معاليه، إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز آفاق التعاون وعلاقات الصداقة مع دول العالم، بما يرسخ قيم التسامح والتعايش والتضامن الإنساني بين بنى البشر، ويعزز مبادئ الأخوة الإنسانية لصالح البشرية جمعاء، وهي القيم ذاتها التي انطلقت منها الإمارات في علاقتها مع دول العالم أجمع.

وأضاف معاليه أن العلاقات بين الإمارات وجمهورية أفغانستان الإسلامية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم قيادتي البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو مزيد من الازدهار والتقدم.

ومن جانبه، أكد أحمد جاويد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، مشيداً بدور الإمارات وجهودها الرائدة عالميا في إرساء أسس السلام والتسامح والتعايش بإطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.

وأشاد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة، خلال اللقاء، بجهود الإمارات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، لاسيما المقدمة إلى الشعب الأفغاني التي تعكس مبادئ الإمارات الراسخة في التضامن الإنساني ونشر الخير في ربوع العالم حتى أصبحت نموذجاً ملهماً في العطاء على مستوى العالم.