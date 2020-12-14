نسيبة يبحث مع وفد أميركي التعاون الثقافي والأكاديمي

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحث معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة مع وفد أميركي العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين والحوار الثقافي الأميركي -الإماراتي المشترك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معاليه عن بُعد مع شون ميرفي - نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، بحضور روبين سولومان مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية، حيث عبر معاليه عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وخاصة في المجالين الثقافي والأكاديمي، مؤكداً حرص دولة الإمارات بتطوير التعاون مع أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية.

كما تطرق معالي زكي أنور نسيبة إلى التعاون القائم مع جامعة نيويورك، وعبّر عن فخره بالطلاب الإماراتيين الذين يتلقون التعليم فيها، مؤكداً أهمية البرامج الثقافية التي توفرها السفارة الأميركية في أبوظبي.

من جانبه، أكد ميرفي بأن التعاون الأكاديمي مع دولة الإمارات يعد من أهم المحاور بالنسبة للولايات المتحدة، مستعرضاً الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والذي تم إطلاقه مؤخراً.

وأشارت مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية إلى أنه تم عقد أحد اجتماعات اللجان الفرعية للحوار الاستراتيجي مؤخراً، حيث تم التطرق إلى المواضيع الثقافية والأكاديمية أثناء الاجتماع.