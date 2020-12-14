الامارات | مخالفة 39 شخصاً مارسوا الصيد دون ترخيص في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 39 شخصاً مارسوا الصيد دون ترخيص في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت جولات تفتيشية نظمتها إدارة الاستدامة البحرية بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، على شواطئ مدينة الشارقة (خور الخان والممزر والحيرة)، خلال عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني، عن تحرير 39 مخالفة بحق أشخاص لم يلتزموا بقوانين الحصول على رخص للصيد الترفيهي، والأماكن المخصصة للصيد.

وأكدت الهيئة أن فرقها التابعة لإدارة الاستدامة البحرية رصدت عدداً من المخالفات، منها عدم الحصول على رخصة لممارسة الصيد الترفيهي، والصيد في الأماكن المحظور بها الصيد، واستخدام أدوات صيد ممنوعة.

وبينت أن الفرق التفتيشية نظمت حملات رقابية على شاطئ الحيرة والممزر وخور الخان، للتأكد من التزام الصيادين ورواد الشواطئ بالقوانين المنصوص عليها، والتأكد من النظافة العامة للمكان، إذ تم رصد ومصادرة أدوات صيد ممنوعة، وفي أماكن يحظر الصيد بها ومخالفة أصحابها، مشيرة إلى أنه تم ضبط أشخاص يقومون باستخراج المحاريات في الخفاء وفي أماكن يصعب الوصول إليها، وتمت مخالفتهم لردعهم وتوعيتهم بأهمية عدم تكرار الأمر.

وبينت الهيئة أن فرقها المختصة تنفذ المهام الموكلة إليها للتأكيد على أهمية وضرورة الالتزام ببنود قانون تنظيم ممارسة هواية الصيد الترفيهي، الذي جاء لتنظيم الصيد في الأماكن العامة والحد من التصرفات العشوائية لممارسي الهواية، وكذلك الحد من القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، والإضرار بالحياة البحرية، أو المساس بمشهدها الجمالي.

وذكرت أن من شروط الحصول على رخصة صيد ترفيهي، أن يكون من مواطني دولة الإمارات، أو لديه إقامة في إمارة الشارقة سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة، ويستطيع المقيم في إمارة أخرى التقديم على رخصة شهرية أو أسبوعية فقط.

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