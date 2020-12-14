الامارات | 1194 إصابة جديدة بـ «كورونا» و8 حالات وفاة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 143 ألفاً و781 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 184 ألفاً و949 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثمانية مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 617 حالة. وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 631 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 163 ألفاً و679 حالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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