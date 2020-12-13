الامارات | توفير لقاح "كورونا" للجمهور في 45 مركزاً في أبوظبي .. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير لقاح "كورونا" للجمهور في 45 مركزاً في أبوظبي .. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت الجهات الصحية في الدولة لقاح كوفيد في 65 مركزا للتلقيح، أكثر من 45 مركزاً في المستشفيات والمراكز الصحية ومجلس الأحياء في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على حماية جميع سكان الدولة، ويتكون اللقاح من جرعتين تأخذ الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي للفرد، والثانية بعد 21 إلى 28 يوماً من موعد الجرعة الأولى.

وتفصيلاً، تشمل المنافذ التي يتوافر بها اللقاح 24 عيادة ومركزاً، تابعين لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" في أبوظبي وتعمل من الساعة ٨ صباحا حتى ٨ مساء، وتضم مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز البطين الصح، ومركز المقطع الصحي، ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز بني ياس الصحي، ومركز مدينة خليفة الصحي، ومركز الفلاح الصحي، ومركز الباهية الصحي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز الهيلي، ومركز اليحر الصحي، ومركز المويجعي الصحي.

وتشمل باقي مراكز التلقيح التابعة لشركة صحة، مركز مزيد الصحي، و مركز نعمة الصحي، و مركز القوع الصحي، ومركز الهير الصحي ، ومركز سويحان الصحي ، وعيادة الظفرة في مدينة زايد، ومستشفى مدينة زايد، ومستشفى غياثي ، ومستشفى المرفأ، ومستشفى دلما، ومستشفى السلع، بالإضافة إلى مستشفى ليوا.

فيما يتوفر اللقاح في مراكز تابعة للقطاع الخاص تضم، مستشفى ميدكلينك - شارع خليفة، وجميع فروع شركة VPS ومنها مستشفى مديور أبوظبي، ومستشفى برجيل،

بجانب توافر اللقاح في 19 مجلساً من مجالس الأحياء في الإمارة، والتي تعمل من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً وتضم مجلس البطين، المشرف، المنهل، مجلس ربدان، مجلس الوثبة، مجلس محمد خلف، مجلس جنوب الوثبة، مجلس أول رائد فضاء، مجلس فلج هزاع – العين، مجلس الخبيصي – العين، مجلس المرخانية – العين، مجلس الروضة – العين، مجلس زاخر – العين، مجلس الصاروج- العين، مجلس مدينة زايد – الظفرة، مجلس دلما - الظفرة، مجلس السلع – الظفرة، مجلس محمد الفلاحي الياسي – الظفرة، مجلس مبارك بن قران – غياثي.

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