الإمارات ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون

سيف اليزيد - وقعت دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا الاتحادية مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية والأمنية، وتشجيع التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين البلدين، وتبادل الخبرات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.

جرت مراسم التوقيع في ديوان عام وزارة الخارجية النيجيرية بالعاصمة أبوجا، حيث وقع على المذكرة من جانب دولة الإمارات فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الإتحادية.. فيما وقعها من الجانب النيجيري معالي جيفري أونياما وزير الشؤون الخارجية.

ونقل السفير إلى معالي وزير الشؤون الخارجية النيجيري.. تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

من جانبه حمل معالي الوزير السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الدولة ونيجيريا بدأت في عام 1982 وتم افتتاح سفارة الدولة لدى أبوجا في عام 2009، ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 1.45 مليار دولار أميركي في عام 2019.

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