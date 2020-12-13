سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم / 37 / لسنة 2020 م بشأن تعيين رئيس لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعين سعيد سلطان بالجيو السويدي رئيساً لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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